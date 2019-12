Sestri: domani Concerto di Natale del Coro Segesta

Riceviamo e pubblichiamo

Concerto del Coro Segesta

Domenica 22 dicembre ore 21

Basilica Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante

La serata si inserisce nella iniziativa “La luce di un gesto” musica e solidarietà.

Come da tradizione pluriennale il Coro Segesta si impegna in attività culturali e di beneficenza. Con questo concerto il coro conclude la stagione 2019 densa di soddisfazioni in cui ha affrontato programmi impegnativi di Verdi e Morricone e ha ospitato il Sunshine Coast Oriana Choir (Australia).

In programma musiche A.Vivaldi, G.F. Haendel, W.A..Mozart, L.V.Beethoven e di altri autori della tradizione natalizia.

Solisti: soprano: Gloria Sinnone, baritono: Enzo Noviello, tenore: Maicol Pagani, trombe; Marco Capurro, Andrea Melis.

Tastiere: Enrico Montobbio.

Ensemble di fiati Segesta.

Direttore Maurizio Baroso.