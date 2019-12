Sesta Godano: Chiusola, un borgo da presepe

di Guido Ghersi

A cinque chilometri da Sesta Godano, in Val di Vara, c’è la frazione di Chiusola, un magico borgo, quasi d’altri tempi, con circa una trentina di residenti.

Le origini della frazione sono medievali tanto che nel 1500 aveva anche una torre-castelletto. Sabato 28 dicembre gli abitanti rilanciano usi e specialità ed aprono le loro porte ai visitatori, si entra dalle ore 15 alle ore 19. Degustazione, accompagnata da ottimi vini locali, ad un costo di 7 euro, la manifestazione si chiama “Borghi da presepe”, nata alcuni anni or sono e tutti fanno a gara per esporre composizioni ed addobbi, creati appositamente per i visitatori.