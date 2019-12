‘Santa’: un Capodanno per tutti, a tutte le ore e per tutte le fasce d’età

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Un Capodanno per tutti, a tutte le ore e per tutte le fasce d’età. Santa Margherita Ligure propone per la sera del 31 dicembre un’offerta che riesce ad accontentare sia le famiglie con i bambini, sia gli amanti della musica dal vivo o quelli della dance. Il tutto immerso nella cornice magica del Santa Claus Village, il villaggio di natale (food e artigianato) realizzato da Ascom e Civ con le casette in legno nel quartiere di Ghiaia.

Martedì 31 dicembre si comincia alle 21.15, appuntamento presso la Casetta degli Elfi (piazza Vittorio Veneto) dove l’animazione della compagnia sanremese Teatro dei Mille Colori coinvolgerà i bambini presenti e li condurrà con una parata luminosa e musicale attraverso il Santa Claus Village. Successivamente sul palco di Ghiaia salirà lo Chef incantatore con uno spettacolo di magia e baby dance fino alle 23.

Il Capodanno di Santa Margherita Ligure proseguirà con la musica dal vivo della tribute band dei Queen Son and Daugher, band genovese nata con l’intenzione di riprodurre dal vivo tutte le varie sfaccettature che i Queen hanno avuto nel corso della loro lunghissima carriera. Mezzanotte, dunque, con le note dei grandi successi della band inglese, brindisi e panettone offerti dai commercianti del Santa Claus Village; mentre le prime ore del 2020 saranno animate da dj Carlett. A presentare la serata la speaker di Radio Babboleo Paola Servente.

“Il nostro Capodanno rispecchia la vocazione di Santa Margherita Ligure per un’accoglienza rivolta a tutti – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – una festa, questa, organizzata insieme all’Ascom e al Civ e pensata per offrire una varietà di eventi. Vi aspettiamo per festeggiare con noi la chiusura dell’anno e l’arrivo del 2020”.

“A nome di tutti i commercianti di Santa Margherita Ligure – sottolinea Fabio Comini, presidente dell’Ascom cittadina – auspichiamo un prospero 2020, introdotto dalla festa di Capodanno in piazza, cui il Santa Claus Village farà da ideale cornice. Sarà un momento di incontro per tutti, ospiti e residenti, compresi i più piccoli, che avranno una festa appositamente dedicata a loro”.

Dichiara Roberto Casella, vicepresidente del Civ Costa dei Delfini: “La nostra volontà è quella di cercare di regalare una serata che possa soddisfare i gusti di tutti. Uno spettacolo che possa accompagnare le famiglie, un concerto che riuscirà a far rivivere canzoni e brani degli anni 70/80 e 90 di una band che ha fatto la storia della musica e infine un dj set di prim’ordine per fare festa fino all’alba e tuffarsi così negli anni 20!”.