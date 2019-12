‘Santa’: parcheggi gratuiti il 22, 23 e 24 dicembre

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

22, 23, 24 dicembre parcheggi gratuiti a Santa Margherita Ligure. Per il terzo anno consecutivo, il Comune e Assobello, in accordo con Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino e Civ, hanno disposto che i giorni a ridosso del natale siano “sosta gratuita” su tutte le aree blu cittadine per le autovetture. Nel dettaglio: le aree blu, i giorni 22, 23, 24, diventano zona disco 4 ore, questo per consentire una maggior rotazione (il provvedimento è valido solo per le autovetture, sono esclusi gli altri mezzi come pullman, camper, ecc..).

“Anche quest’anno riproponiamo un provvedimento chiesto dai commercianti che vuole offrire un’occasione in più per venire a Santa Margherita Ligure nei giorni di vacanza” commenta il Sindaco Paolo Donadoni.