‘Santa’: Dall'”Isola che non c’è”, al Concerto di Natale

Musica, giochi e intrattenimento – per grandi e piccini – a Santa Margherita Ligure, nei giorni a cavallo del Natale.

Al Santa Claus Village, lunedì 23 dicembre, “L’Isola che non c’è”, intrattenimento a cura degli educatori della Ludoteca Comunale, alla Casetta degli Elfi, dalle 10.30 alle 12.30, mentre martedì 24 sono previste la Tombolata Junior, tombolata di Natale per bambini alla Casetta degli Elfi dalle ore 15, e la grande tombolata di Natale per gli adulti, ai giardini Vittime delle Foibe, in serata, dalle 21.

Nel periodo natalizio non mancheranno, a Santa Margherita Ligure, gli appuntamenti del Santa Festival Winter – giunto all’XI edizione – organizzato dall’associazione Musicamica di Genova in collaborazione con il Comune nell’ambito dei corsi internazionali di alto perfezionamento musicale 2019-2020, per la direzione artistica di Giovanna Savino.

Lunedì 23 dicembre il primo concerto, a Villa Durazzo, alle ore 16.30: “Natale barocco” per flauti (Giovanna Savino e Matteo Cagno) e pianoforte (Emanuela Cagno) su musiche di Marcello, Quantz, Handel, Bach e brani tradizionali natalizi. L’ingresso per il pubblico è libero.

La sera di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, alle ore 21, all’auditorium Santa Margherita di via della Vittoria, concerto di Natale proposto dalla filarmonica “Cristoforo Colombo” di Santa Margherita Ligure e dal Piccolo Coro San Girolamo Emiliani di Rapallo, che si esibiranno insieme, diretti dai maestri Alessandro Cardinali e Andrea Maucci.

Intanto lo spettacolo “Magie e…flow art”, a cura di Industria Creativa, organizzato dall’associazione Kòres e dal Comune, alla Casetta degli Elfi del Santa Claus Village, inizialmente previsto per oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 15.30, è stato rinviato a inizio gennaio, entro l’Epifania (da confermare se domenica 5 o lunedì 6).