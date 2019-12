Rezzoaglio: “Occhi’ sul… Lupo”, mostra e incontro

Dal Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto riceviamo e ripubblichiamo

In occasione della mostra fotografica “Occhi su di noi. La fauna selvatica dell’Appennino e del Parco”, domenica 22 dicembre alle ore 10.00 presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio si terrà un incontro con l’Associazione “Io non ho paura del lupo” di Borgotaro, durante il quale verrà presentata l’associazione, la loro attività e si racconteranno le diverse immagini che compongono la mostra. Inoltre l’evento sarà anche l’occasione per presentare l’attività di ricerca svolta anche nel territorio del Parco.

All’incontro sarà presente il Presidente del Parco, Michele Focacci.

Al termine dell’evento il Parco offrirà una piccola merenda ai partecipanti.

Orario: 10.00

Ingresso libero

Orario apertura mostra fotografica:

sabato e domenica: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

apertura speciale martedì 24 dicembre 2019: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00