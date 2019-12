Rezzoaglio: frontale, 4 feriti uno in elicottero al San Martino

Brutto incidente questo pomeriggio sulla statale 586 a Rezzoaglio, in Val d’Aveto. Due auto si sono scontrate frontalmente: quattro i feriti. Sul posto il 118 con le pubbliche assistenze della zona, i vigili del fuoco di Chiavari ed i colleghi del nucleo elicotteristi con Drago.

Un paziente in codice rosso è stato trasportato nella piazzola di Farfanosa dove è atterrato l’elicottero che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Martino. Gli altri tre passeggeri sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo, per traumi da cintura di sicurezza. Il traffico ha subito un’interruzione in attesa che dopo i rilievi venissero spostate le vetture.