Recco: domani in piazza Nicoloso arrivano i “Riders for Children”

Su proposta del Civ Consorzio Integrato di via Recco on Line – fb Civ Recco Online – in collaborazione con Ascom delegazione di Recco, domenica 22 dicembre arriveranno i Riders for Children, una lunga colonna di motociclisti guidati da un Babbo Natale speciale, con una grande slitta carica di doni …

Il loro scopo è raccogliere pacchetti regalo per i bimbi del Gaslini, ringraziando le località che li ospitano con omaggi speciali ai bimbi che troveranno ad attenderli.

Recco è la loro prima tappa della giornata, a seguire raggiungeranno Genova dove li attenderanno a Nervi i rappresentanti del locale Civ, poi alla Profumeria Sbraccia in via Ceccardi e alle 16 in Piazza de Ferrari. Da qui alle 18, con le slitte cariche di doni che nel mentre avranno raccolto, raggiungeranno l’ospedale Gaslini.

Da Recco partiranno pandolci, panettoni, torte, biscotti e dolcetti appositamente preparati e confezionati dai ristoranti e panifici consorziati.

L’arrivo a Recco del festoso corteo dei Riders in formato Babbo Natale è previsto intorno alle 11,30 dove, scortati dalla Polizia Municipale della Città, raggiungeranno la centrale Piazza Nicoloso. Qui, ad attenderli per un saluto di benvenuto, il Sindaco della Città di Recco Carlo Gandolfo e l’Amministrazione Comunale oltre ai rappresentanti dei Consorzi e delle associazioni cittadine che ne hanno organizzato la visita e che provvederanno a caricare le slitte…

Una bellissima iniziativa che porterà calore ed allegria nel week end antecedente il Natale in una Recco vestita da festa, con i suoi operatori pronti ad accogliere ed ospitare chi si prodiga per la nobile causa del sostegno all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini e per portare un sorriso ai suoi bambini ricoverati.