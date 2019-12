Recco: centauri con i doni del Civ, meta i bimbi del Gaslini

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da piazza Nicoloso domenica 22 dicembre, alle ore 11.30, partirà l’allegro e colorato corteo dei Babbi Natale in motocicletta, avviando la quarta edizione della manifestazione benefica “Un sorriso per i bambini dell’ Ospedale Gaslini”, organizzata dai “Riders for children” con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova. Quest’anno anche il CIV Consorzio Integrato di via “Recco on Line” si è impegnato in una raccolta di giocattoli e fondi per portare un po’ di spirito natalizio e allegria ai piccoli pazienti dell’ospedale genovese.

Da Recco i riders si sposteranno a Nervi per raccogliere altri pacchetti destinati ai bimbi del Gaslini, poi sfileranno fino piazza De Ferrari, con nuove tappe lungo il percorso, e alle ore 18 raggiungeranno l’ospedale pediatrico per donare un sorriso ai piccoli malati. “Un grazie speciale al Civ recchelino per il dono dei giochi ai piccoli pazienti – dice il sindaco Carlo Gandolfo che attenderà l’arrivo in città del corteo – credo che sarà una grande e bella festa pre-natalizia ricca di colore e allegria”.