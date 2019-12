RASSEGNA STAMPA. La pioggia provoca alcune frane

Oggi, sabato 21 dicembre, auguri a Pietro. Oggi ingresso ufficiale nell’inverno. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per chi soffre di esaurimento nervoso: Ludovico (19 agosto) Pantaleone (27 luglio) San Pietro (2 luglio). Parole: sommo (il più alto; la parte più elevata).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Maltempo: alcune frane, leggera tracimazione in tarda serata alla foce dell’Entella (Commento: anche questa volta nel Levante è andata di lusso a confronto del Ponente); cancellate moltissime iniziative. Capodanno: botti in ordine sparso, vietati a Santa Margherita Ligure; Sestri Levante; Lavagna; Chiavari; “Causano sofferenza agli animali e sono pericolosi anche per noi” .

Moneglia: riaperte le gallerie Moneglia Deiva. Sestri Levante: My Sport dice sì alla gestione della piscina. Casarza Ligure: oggi la protesta Iml. Lavagna: spaccia all’ospedale, arrestato. Chiavari: Rupinaro, prende quota l’ipotesi scolmatore (Commento: vecchia proposta di Giovanni Giardini per evitare di alzare i ponti e alterare la fisionomia della città).

Rapallo: guardia medica pediatrica, niente fondi dalla Regione. Portofino: “Parchi congelati all’insaputa del territorio”.

Camogli: bandito il concorso un clic per San Valentino.Recco: tentano di manomettere il videomapping. Recco: furti, via libera del ministero al controllo di vicinato. Recco: la famiglia Moltedo dona un defibrillatore alla città. Recco: boom di pandolce a chilometro zero. Recco: attesa per il tributo a Celentano.

San Colombano: letterine a Gesù Bambino. Borzonasca: la chiesa di Liciorno sfiora il contributo Fai. Borzonasca: Alice, la giovane che promuove la Valle Sturla. Mezzanego: nuovi vini e pesto con olio locale.