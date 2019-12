Qualcuno potrebbe pensare che siamo in campagna elettorale, ma non è così. Oggi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco si è recato alla bocciofila di piazza Cile dove sapeva di trovare Pasquale Suriano, storico calzolaio della città, per ringraziarlo e premiarlo per aver portato avanti con passione e professionalità, sin dagli anni ’60, un’attività artigianale di altissimo livello.Come è scritto sulla targa che gli ha consegnato.