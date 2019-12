Rapallo: maltempo, pulizia del lungomare e di via Avenaggi

La mareggiata di ieri ha invaso a Rapallo il marciapiedi rosso del lungomare e via Avenaggi, depositandovi ogni genere di rifiuti. Questa mattina la ditta Aprica era al lavoro per ristabilire tempestivamente la normalità. In breve tempo tutto è stato ripulito e liberato dai detriti. Un lavoro che si ripeterà a causa della nuova mareggiata annunciata da Arpal. A seguire la pulizia l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e il consigliere comunale Andrea Rizzi particolarmente impegnato a seguire il complesso settore della nettezza urbana.