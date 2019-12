Rapallo: “Maltempo, chiederò legge per la Liguria”

L’orografia della Liguria è particolare: monti e colline che si affacciano sul mare; strade in equilibrio su declivi; terreni rubati al greto dei corsi d’acqua. Il risultato è una terra fragile che ad ogni temporale subisce danni. In questi giorni l’ennesima allerta che significa piogge, temporali, frane, interruzione di strade. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, anche nel suo nuovo ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia, promette di interessarsi affinché la Liguria fruisca di una legge speciale per tutelare la regione,

A tale proposito Bagnasco dice: “Il Levante ligure, come il Ponente, è vittima dell’ennesima emergenza maltempo. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quanto sia doloroso e difficile ripartire, lo abbiamo fatto e lo rifaremo anche stavolta. Ma ha ragione l’onorevole Giorgio Mulé: è giunto il tempo di pensare e soprattutto varare una legge speciale per la Liguria. Da sindaco e da coordinatore di Forza Italia in Liguria sarò al suo fianco per supportarlo in ogni esigenza”.