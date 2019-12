Rapallo: il sindaco e il benvenuto al Luna Park

’Ivan Claudi è il titolare del Luna Park che da mezzo secolo trascorre il Natale a Rapallo. Quando era bambino l’attrazione che andava per la maggiore era la giostra dei “calci in culo”; poi via via attrazioni sempre più moderne e sofisticate; anche se il fascino dell’autoscontro sembra intramontabile; forse perché facilita le amicizie. Come ogni anno il sindaco Carlo Bagnaco è andato a salutare Ivan Claudi. Il Luna Park costituisce un’attrattiva in più, fa Natale e allegria. A Rapallo è il benvenuto.