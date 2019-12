Portofino: il sindaco ha restituito la visita a Canazei

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il 10 novembre scorso era stata una delegazione di Canazei a raggiungere la Piazzetta e a festeggiare, con i costumi e le maschere tipiche, il gemellaggio.

In queste ore, invece, è proprio Portofino a fare visita sulle Dolomiti con una nutrita delegazione guidata dal sindaco Matteo Viacava e abbracciata da tutta la comunità dei Pazedins.

Pranzo insieme, foto di rito e un grande abbraccio sotto l’albero di Natale. Il gemellaggio tra le due incantevoli località si salda sempre di più.

Tra abbracci e brindisi di auguri non è mancato lo scatto davanti alla panchina in puddinga di Portofino, donata dal comune di Portofino e che sancisce – nella pratica – il gemellaggio.

Nelle foto i sindaci di Portofino e Canazei; nella seconda immagini è riconoscibile Elisabetta Ricci, consigliere comunale in rappresentanza di Rapallo