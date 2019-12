Politica: “Toti e Bucci alla cerimonia del confuoco

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il presidente di Regione Liguria è intervenuto questa sera alla tradizionale cerimonia del Confeugo di Genova. “Momenti di festa come questo – ha detto – ci aiutano a tenere vive tradizioni importanti che hanno costruito nel tempo la nostra identità di genovesi e di liguri. Se anche questo autunno siamo riusciti a superare momenti critici lo dobbiamo alla nostra capacità di stare insieme, di ricordarci chi eravamo, chi siamo, quanta strada abbiamo fatto e quanta ne dobbiamo ancora fare. Io qui oggi, come un semplice cittadino di Genova, ringrazio il sindaco Bucci per tutto quello che ha fatto per questa città”