Politica: “Torna il sorriso nei Pd; tensioni nel centro destra”

Si stanno mettendo a fuoco i futuri schieramenti in vista delle elezioni regionali di primavera. Il professor Aristide Massardo, 65 anni, ha sciolto la riserva ed è pronto a candidarsi alla guida della Regione alla testa di una coalizione formata da Pd, Leu e probabilmente da i Cinque Stelle che metterebbero da parte la candidatura senza speranza di Alice Salvatore. Massardo, ex preside della scuola politecnica di Genova, è noto in campo internazionale ed è molto stimato e apprezzato dalla così detta società civile. Potrebbe richiamare notevoli flussi di un elettorato critico nei confronti della politica. Si riaccendono quindi le speranze del popolo della sinistra di riconquistare la Regione dopo il fiasco Paita.

Radio-Urne riferisce invece di tensioni nel centro destra. Non tutto va a gonfie vele per Giovanni Toti, comunque condizionato dalla Lega. Il listino, come era prevedibile, non è stato abolito. Chi saranno i sette che in caso di vittoria entreranno nel paradiso della Regione? Almeno cinque – si dice – saranno leghisti. E gli altri eventuali due a che schieramento apparterranno? Fratelli d’Italia, Liguria Popolare, lista di Toti o Forza Italia? Ogni decisione susciterà malumori.

Si dice che Toti abbia fatto ponti d’oro a candidati sicuri portatori di voti, ma che tema vengano bruciate altre figure di sicura fede totiana. Impossibile tuttavia pensare che il governatore non sia super partes. Altra contestazione nei confronti del presidente – sempre secondo Radio-Urne – la volontà di inserire il voto di genere. Non una preferenza secca, ma la possibilità di una seconda data però ad una donna. Una leggina che può condizionare fortemente il voto e manda in bestia le donne più illuminate che vogliono giustamente emergere per le loro competenze, non per strategie politiche.

Insomma, finite le vacanze natalizie, prima del ritorno alla consueta attività politica, speriamo che la Befana oltre a tanto carbone porti anche buoni consigli.