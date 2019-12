Politica: Luca Marcato coordinatore giovani F.I.

Dall’Ufficio Stampa coordinamento regione Liguria di Forza Italia, riceviamo e pubblichiamo

In qualità di coordinatore regionale di Forza Italia, mi unisco a Giacomo Raffo e porgo i miei più sentiti complimenti a Luca Marcato, nominato ieri coordinatore provinciale dei giovani di Genova da Marco Bestetti e Silvio Berlusconi al quale vanno i miei ringraziamenti per la scelta più che azzeccata. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con Luca per riportare Forza Italia in piazza e per riavvicinare i Giovani alla Politica.

Carlo Bagnasco