Lavagna: domani il 43° Confuoco dei Sestieri

Dal Gruppo Storico Sestieri di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Domenica 22 dicembre 2019, a partire dalle ore 09:45, si svolgerà la 43ª edizione del tradizionale Confuoco dei Sestieri di Lavagna.

Il corteo sfilerà per le vie del centro cittadino per arrivare alla visita al ricovero Devoto-Marini Sivori con il tradizionale dono della Torta dei Fieschi gentilmente offerta dalle pasticcerie Piaggio e Monteverde, dove si effettuerà una visita, per poi riprendere ed arrivare in Piazza Marconi dove l’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l’evento, rinnoverà gli Auguri ai cittadini ed agli ospiti, per poi procedere con l’accensione do “ofeuggio”, lo spettacolo di Musici e Sbandieratori finale ed il brindisi finale. Vi aspettiamo numerosi per vivere con noi l’emozione del rito dell’accessione del tronco di alloro.