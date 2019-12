Stasera a Chiavari, all’Oratorio dei Filippini, (in via Raggio) inaugurazione della collettiva di artisti. In primo piano il presepe dello scultore Franco Bagnasco; opera che si era perduta e poi rintracciata da Adriano Migliaro che da oggi lo espone fino a fine anno.ia .

La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre con orario 16-19 e nei festivi anche dalle 10-12.

Nello stesso Oratorio, il 26 dicembre alle ore 17 recital di Francesco Bencini con brani swing e melodie. Ingresso libero.