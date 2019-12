Chiavari: auto si ribalta nel curvone di San Lazzaro

Un incidente, per definizione spettacolare, è avvenuto sulla Chiavari-Carasco nel curvone di San Lazzaro. Un’auto si è ribaltata; sul posto con il 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e la polizia urbana. Molta apprensione, ma la persona all’interno dell’abitacolo, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, se l’è cavata con pochi giorni di prognosi.

In mattinata un’altra auto si era ribaltata lungo la A-12 in galleria tra Rapallo e Chiavari. Sono intervenuto 118, polstrada e in questo caso i vigili del fuoco di Rapallo.