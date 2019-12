Chiavari: “Art’è Natale”, grande affluenza all’Oratorio dei Filippini

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

All’Oratorio dei Filippini di Chiavari, in via Raggio, è stata inaugurata la collettiva “Art’è Natale”. In mostra le opere di ventidue artisti* e, in primo piano, il presepe dello scultore e pittore Franco Bagnasco; Natività che si era perduta ed è stata rintracciata da Adriano Migliaro che ha voluto esporla; un’opera di grande bellezza. Presente all’inaugurazione anche l’onorevole Roberto Bagnasco, figlio di Franco. Notevole la partecipazione di chiavaresi al vernissage.

L’allestimento resterà aperto fino al 31 dicembre, tutti i giorni, con orario 16-19 e nei prefestivi e festivi anche dalle 10 alle 12. Ingresso libero.

A corredo anche un catalogo.

Giovedì 27 dicembre, alle 17, performance di Francesco Bencini con swing e melodie.

*Manuela Alfieri, Pietro Burzi, Maura Canepa, Andrea Copello, Roberto Curotto, Michele De Robertis, Samuele Di Felice, Antonio Manfreda, Mauro Mazza, Adriano Migliaro, Ugo Molgani, Mario Moronti, Ugo Rocca, Valeria Rossi, Maria Cristina Rumi, Monica Serra, Giancarlo Taggiasco, Antonella Tiozzo, Andrew Tosh, Giuseppe Trielli, Bibi Vaccarezza, Huynh Van Hoang.

Adriano Migliaro, Roberto Bagnasco

Adriano Migliaro

Manuela Alfieri