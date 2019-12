Chiavari: “Ambulatorio sterlizzazione felini, un miraggio”

Da Eugenia Silvia Rebecchi, portavocel “Coordinamento 7 giugno ” (Lega Amici del cane Tigullio, Enpa Camogli e Levante, Ayusya, Lida Tigullio, “Non li vuole nessuno…li salviamo noi”, Amici Nostri ) riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera scritta a: assessore alla Sanità Regione Liguria; Direttori generali delle Asl liguri; Osservatorio permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali. E per conoscenza al Ministero della Salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Gruppi regionali; Sindaci dei tre distretti della Asl 4 ad oggetto: prevenzione randagismo felino. Richiesta dati sterilizzazioni feline- ASL 4 °Chiavarese.

*****

Riferimenti:

1) lettera del “Coordinamento 7 giugno” del 27/agosto/2019 “Prevenzione randagismo felino – Richiesta dati sterilizzazioni feline Asl 4 Chiavarese

2) lettera Asl 4 Chiavarese prot. N° 46554 del 16/settembre/2019 avente medesimo oggetto che si allega in copia

*****

Egregi Signori,

facendo seguito alla lettera di cui al rife 2, siamo costretti ad informarVi che le scriventi Associazioni non ritengono utile disperdere ulteriori energie in tediosi giochi lessici in quanto prediligono essere operative e garantire quei “servizi” che altri dovrebbero assicurare (presenza e conoscenza del territorio, dei suoi operatori a titolo volontario in modo capillare, delle colonie feline, dell’arrivo di nuovi elementi, sterilizzazione di centinaia di capi, ecc.).

In tale ottica, non ritenendo utile ridiscutere per intero i punti presi in esame nella lettera di cui al rife 2 (per i quali, con la eventuale disponibilità a collaborare dell’Asl 4 Chiavarese, si potrà in seguito aprire un tavolo di lavoro/confronto) prendiamo uno spaccato apprestandoci ad analizzarlo in modo estremamente sintetico.

Il promesso ambulatorio di sterilizzazioni chirurgiche di Chiavari, che sarebbe dovuto sorgere in proprietà comunale, secondo quanto riferito da rappresentante dell’Asl 4 Chiavarese anche in sede di Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali, sin dai primi giorni del mese di ottobre 2018, è a tutt’oggi un miraggio: noi continuiamo ad effettuare sterilizzazioni “gratia et amore dei” ricevendo critiche ed ottenendo, sovente, difficoltà operative dal “servizio veterinario dell’Asl 4 ”.

(nds: l’associazione Āyusya si è formalmente “staccata” dall’operato del Servizio Veterinario dell’Asl 4 Chiavarese per le sterilizzazioni feline nel 2004 ergo: come può essere inserita nei Vs elenchi?)

Distinti saluti

Il portavoce

Eugenia Silvia Rebecchi