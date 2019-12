Camogli: tradizione e maestria nel presepe di Castel Dragone (1)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Non una festa qualunque, ma del cuore e della tradizione. L’inaugurazione del presepe di Camogli, a Castel Dragone, ha riunito tante persone, tutte stupite ed affascinate dalla sua bellezza e dal lavoro sopraffino che è stato fatto per realizzarlo, per riprodurre anche i più piccoli particolari, compresi alcuni “personaggi”. La natività è, infatti, ambientata in uno scorcio di Camogli, dal molo a calata Prospero Castelletto.

A distanza di anni Gianluca Bozzo, Stefano Diana, Massimo Lavarello, Michele Ogno e Gianni Verdina hanno formato nuovamente “Gli amici del presepe”, di cui facevano parte Lino Campanelli, Ino Lavarello, Michele Maisano, Gero Ogno, Luigi Revello, Francesco Rognoni e Giampiero Sacella.

Il gruppo, al quale negli anni parteciparono anche altri, dal 1986 al 1995 realizzò ogni anno un presepe allestito tra le case del borgo, compreso San Fruttuoso, ed esposto nei locali parrocchiali in piazza Colombo.

Poi, qualche mese fa, l’idea di riprendere la tradizione, coinvolgendo la Pro Loco, il Comune e diverse “realtà” cittadine.

A benedire il presepe don Danilo Dellepiane, che dopo la messa di Natale del 24 porrà Gesù bambino nella natività.

Grazie alla collaborazione di volontari, il presepe è visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Il 25 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Il 1° gennaio chiuso. Dal 7 al 19 gennaio solo sabato e domenica.

Poi verrà smontato e portato a Castellabate, dove verrà esposto. Il comune in provincia di Salerno è infatti unito da un Patto di amicizia con Camogli in nome anche di una similitudine: la Pro Loco di Camogli organizza la Sagra del pesce e l’Associazione “Punta Tresino” la Festa del pescato di paranza. Proprio per questo si pensa di aggiungere al presepe il ponteggio con la maxi padella della sagra.