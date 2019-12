Camogli: la Banda nel tradizionale concerto di Natale

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

E’ iniziato con l’esecuzione di alcuni brani natalizi, ai quali hanno partecipato anche gli allievi della scuola musicale, il concerto della Banda “Città di Camogli – G. Puccini” nella basilica di Santa Maria Assunta. A dirigere il Maestro Gian Carlo Dalorto.

In apertura il saluto del sindaco Francesco Olivari e di don Danilo Dellepiane. Poi il via al concerto con l’introduzione dei brani da parte di Giorgio Boni, nuovo presidente del Consiglio direttivo della Banda, che succede a Davide Oneto, che è stato ringraziato per il lavoro svolto.

Domani, dalle 10 alle 17, Mercatino di Natale della Banda e alle 15 sfilata degli Auguri sul lungomare.