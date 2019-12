Camogli: il 24 “Notte di Natale a San Fruttuoso”

Dall’ufficio stampa del Fai riceviamo e ripubblichiamo

Martedì 24 dicembre 2019 alle ore 22.40, in occasione dell’evento “Natale a San Fruttuoso”, un battello della compagnia Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso di Camogli riservato ai partecipanti salperà dal porticciolo di Camogli (Ge) alla volta del borgo di San Fruttuoso illuminato a festa dove – nella chiesa della millenaria abbazia – verrà celebrata da Padre Mario Pastorino, Parroco di San Fruttuoso, la Santa Messa di Natale con la partecipazione del coro “Voci d’Alpe” del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi.

Al termine della cerimonia, sarà possibile visitare il monastero benedettino originario del X secolo, che dal Cinquecento fu proprietà della famiglia Doria e che oggi è Bene del Fai – Fondo Ambiente Italiano, e nella piazzetta Doria Pamphilj sarà organizzato un momento conviviale con brindisi augurale con vin brûlé, preparato dal Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure, e degustazione del tradizionale pandolce di Natale dell’antica fabbrica di cioccolato Romeo Viganotti di Genova.

Ai partecipanti sarà inoltre offerto un omaggio da parte di Helan – Cosmesi di laboratorio di Genova.

Per partecipare all’evento – a numero chiuso e per un massimo di 200 partecipanti – è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0185/772703 o inviando una e-mail all’indirizzo fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it.

In caso di mare agitato e impossibilità di attracco a San Fruttuoso la manifestazione sarà annullata.

Con il Patrocinio del Comune di Camogli.

Il calendario “Eventi nei Beni del Fai 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del Fai; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del Fai anche in questa occasione e di Pirelli che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario: martedì 24 dicembre 2019 alle ore 22.40

Ingresso: Intero 15 €; Ridotto (5 – 14 anni) e Iscritti Fai 12 €. Costo del biglietto del battello escluso.

Prenotazione obbligatoria (max 200 partecipanti): tel. 0185 772703; e-mail fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e sul Fai: www.fondoambiente.it