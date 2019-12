Dall’ufficio stampa dei Vab Camogli riceviamo e pubblichiamo

Domani, domenica 22 dicembre alle ore 15.30 sul piazzale della chiesa di San Rocco, Festa di Natale con tutti i bambini. Arriva Babbo Natale della Protezione Civile con doni per tutti. Intrattenimenti e giochi per passare insieme ai Volontari del Gruppo Valorizzazione di San Rocco un pomeriggio in allegria. Vi aspettiamo numerosi!!!

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al Teatrino San Nicola di San Rocco.