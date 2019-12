A Zoagli è stata messa in sicurezza la percorribilità della via Aurelia nella zona interessata da una frana. Anas ha sistemato la corsia a mare con puntellamento della zona sottostante la via Aurelia. I lavori su disposizione del comandante della polizia municipale Alessandro Meucci che ha messo in moto sia l’ufficio tecnico del Comune di Zoagli sia l’Anas che ha eseguito i lavori.