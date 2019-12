Zoagli: il grande presepe di Rinaldo Cappadonna

Da Gian Giacomo Solari, Presidente Associazione Due Torri riceviamo e pubblichiamo

Nel locale comunale del lascito Vicini sito in Via XX Settembre nel periodo natalizio l’artista zoagliese Rinaldo Cappadonna noto pittore ha allestito un grande presepe con costruzione di tantissimi accessori a sue spese e con un contributo dei commercianti. Il presepe si può visitare da domenica 15.12.19 fino all’epifania. Inoltre sono esposti diversi mini-presepi.

L’Associazione Due Torri Zoagli, ha messo in programma l’organizzazione per il Natale 2020 di un “ Concorso di mini-presepi “ da svolgersi a Villa Vicini con esposizione per tutto il periodo delle festività.