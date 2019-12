Val di Vara: premiati tre Comuni “ricicloni”

di Guido Ghersi

Tre Amministrazioni Comunali della Val di Vara sono nel “top ten” ligure degli enti ricicloni e sono stati premiati, mercoledì 18 dicembre scorso da “lagambiente”

La premiazione è avvenuta a Genova. I Comuni sono: Carro(85% di raccolta differenziata), Carrodano (83,4%) e Riccò del Golfo(82,8%), mentre alle Cinque Terre, solo Monterosso è al 78,6%.

Nonostante i buoni risultati della provincia della Spezia, rimane deludente, secondo “Legambiente”, la performance ligure: infatti su 234 Comuni, sono ben 124 quelli che non raggiungono ikl 65% di raccolta differenziata.

Durante la cerimonia genovese, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani ha dichiarato: “Rifiuti zero, impianti mille, è lo slogan che sosteniamo. La frazione più importante che deve essere trattata è quella organica e per questo, in ogni provincia ligure, sarebbe necessario costruire biodigestori capaci di far fronte alle esigenze territoriali”.