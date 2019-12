Uno smottamento a valle della strada Colle Caprile – Calcinara, nel Comune di Uscio. Sul posto il sindaco Giuseppe Garbarino: “Suiamo in attesa dei tecnici della città metropolitana per sapere quali misure assumere e i tempi in cui metteranno in sicurezza la strada”.

Il tratto colpito fa parte della strada Uscio- Genova Apparizione e Uscio-Lumarzo.