Sesta Godano: Capodanno in piazza, l’unico della Val di Vara

di Guido Ghersi

A Sesta Godano, il paese della Media Val di Vara, gli eventi per le festività natalizie iniziano oggi, venerdì 20 dicembre, alle ore 20,30 al Circolo Anspi, con i canti di Natale della “Corale Val di Vara”, mentre domani, dalle 19.30, avrà luogo l’aperitivo sponsorizzato dai bar del paese. Alle 21 il concerto di “Stomp Box”.

Domenica 22 ancora live ed aperitivo con “Bad Influences”, mentre dalle ore 15 la Pro Loco porta in paese Babbo Natale. Il 25, S.Natale, ancora divertimento con il dj-set del “Christmas Party”; venerdì 27 raviolata rock mentre il giorno successivo, sabato 28, l’atteso presepe vivente di frazione Chiusola, con percorso eno-gastronomico ed ancora l’esibizione country dei “The Nameless”. Domenica 29, l’Avis proietta il film per bambini, mentre la Croce Rossa propone l’ambulanza pupazzo con laboratori per i più piccoli.

Infine, per martedì 31 dicembre, in piazza, il paese vedrà il set di animazione sotto la tensostruttura allestita dal Comune. Così, per la prima volta, anche Piazza Marconi avrà il suo gala per salutare il nuovo anno e sarà l’unico di tutta la vallata. Il Comune, guidato dal sindaco Marco Traversone ha ottenuto il sostegno delle associazioni ed attività commerciali. Alla consolle, dalla mezzanotte ci saranno Roberto “Geo” Cerchi e il dj Marco Medone.