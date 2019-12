‘Santa’: nessun problema; prosegue il monitoraggio

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Il pomeriggio è stato caratterizzato da pioggia intensa e mare in aumento. Per ora non si sono riscontrati particolari problemi. Prosegue anche per la fase di prolungamento dell’allerta il monitoraggio della città da parte di Forze dell’ordine, Polizia locale e squadre di volontari della Protezione civile. Particolare attenzione è prestata al fronte mare, al porto e alle condizioni della SP 227 per Portofino.

Si invitano anche i cittadini alla massima attenzione e prudenza per il prosieguo dell’allerta.