Sanità: Asl 4, tutti i dubbi della Cgil

La Camera del lavoro di Genova-Tigullio ha diffuso oggi una nota stampa dopo l’incontro avuto con la direzione generale Asl 4. Il quadro dipinto dalla sigla sindacale è a tinte fosche: preoccupazioni sono state espresse per il neonato reparto a gestione infermieristica del Polo di Sestri Levante, destinato a incidere negativamente sulla redistribuzione del personale interno all’azienda. Alla Cgil non sfugge quindi il fenomeno delle fughe passive, ovvero di quei cittadini che ricadenti sotto l’Asl 4 si rivolgono altrove per curarsi, ma lo scenario più preoccupante appare “lo svuotamento” dell’ospedale di Rapallo: “Ultimo esempio il trasferimento delle cure intermedie a Sestri Levante”.

