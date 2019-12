Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “furto” un napoletano di 27 anni, operaio di una ditta appaltatrice per conto della “Fincantieri” di Riva Trigoso, poiché, all’uscita del cantiere, veniva colto in flagranza dalle guardie giurate, in possesso di un cavo di rame del valore di 200 euro, asportato alcuni giorni prima, dall’interno dell’azienda. Refurtiva recuperata e restituita.