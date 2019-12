Recco: “Sprar, uno dei peggiori consigli comunali”

Dallo staff comunicazione Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Ieri, alle ore 17, a Recco abbiamo assistito ad uno dei peggiori consigli comunali degli ultimi 15 anni: l’argomento era la mozione che impegnava il sindaco al rinnovo della convenzione Sprar; mozione proposta da tutti i consiglieri di minoranza, che rappresentano il 65% dei cittadini recchesi, visti i risultati delle recenti elezioni. Infatti la sala era gremita di persone, anche in piedi nell’ingresso per mancanza di spazio.

Tutti allibiti!

Lo Sprar si occupa di dare casa ad un numero esiguo (sei) di giovani rifugiati richiedenti asilo per motivi umanitari, di avviarli ad imparare la lingua e a trovare un lavoro. Nello Sprar i giovani sono seguiti sotto tutti i punti di vista, assistenza medica, vestiario, alimenti, scuole e burocrazia…I costi sono sostenuti dallo Stato e da fondi Europei. A Recco questo compito è assolto dall’associazione Il Ce.Sto. Dal 2018, da quando sono arrivati i primi giovani ad oggi, non ci sono stati problemi di alcun tipo, anzi, questi amici di pelle scura hanno anche lavorato come volontari, hanno partecipato a competizioni sportive ed era un piacere pensare a una Recco che favorisce l’integrazione, che accoglie “i migranti” , ad una Recco che non ha dimenticato i molti italiani che furono migranti in terra straniera.

I consiglieri di opposizione Buccilli, Napoli, Siri e Trebiani, durante il consiglio hanno sostenuto l’importanza di questi buoni percorsi di integrazione da diversi punti di vista, tutti molto condivisibili. Ma quello che ci ha avviliti e rattristati è stato che queste parole sono state un acceso monologo; non un dialogo con la maggioranza che è rimasta totalmente in silenzio.

Il sindaco non ha dato giustificazioni di questa scelta, se non che l’eliminazione dello Sprar era stata una promessa elettorale. Gli altri consiglieri sono stati tutti in un assordante silenzio, ad occhi bassi quando sono stati sollecitati dal consigliere Napoli a parlare: l’assessore Peragallo, che ha sempre molte cose da dire, la consigliera Zanzi volontaria della Croce Verde e perfino il più giovane consigliere Manerba: tutti in silenzio.

Si sono dimenticati del loro importante ruolo istituzionale al governo di una città!

Oggi è crollata l’idea di Recco, viene da pensare di andarsene lontano, come hanno già fatto molti ragazzi . Non possiamo accettare di essere ritenuti come abitanti di Recco, dei fanatici integralisti, razzisti abbindolati dai talk show televisivi.

Non possiamo accettare che si pensi che non abbiamo capito che quello dei migranti ad oggi è il più piccolo problema che abbiamo e l’unico che questo sindaco ha affrontato seriamente nel suo primo anno di insediamento.

Tutte le altre promesse che ha fatto ai suoi elettori dove sono finite? Questa era facile da assolvere, dire no è facile, ma i sì dove sono? Non vediamo nulla, nella testa del sindaco, solo costruire ancora altri inutili box, con un ulteriore progetto che eliminerà anche l’ultima area verde centrale che l’amministrazione precedente ci aveva lasciato.

Vorremmo concludere con le parole dell’amico Gianni Casareto: “Io sono arrivato in ritardo, ma c’ero e vorrei dirvi che siete stati grandi. Loro hanno fatto una figura da burattini, senza avere il coraggio e la dignità di parlare. sembravano degli automi, senza sentimenti, senza pietà, e senza umanità. Il seme dell’odio prima o poi finirà di espandersi e allora perderanno e tutto si ritorcerà contro la loro cinica disumanità. Perché loro sono individui senza cuore. Ricordatevi sempre le persone come noi, il cuore ce l’hanno e lo gettano oltre ogni ostacolo per battersi per quelli che non hanno voce e rispetto. Sono orgoglioso di essere dei “vostri” e ci sarò sempre”.