Recco: “Immigrati, una scelta in spregio alla ragione”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Con una mozione discussa ieri in Consiglio comunale, i rappresentanti dell’opposizione hanno richiesto di confermare l’adesione al progetto del Distretto Sociosanitario extra Genova Levante per l’accoglienza integrata di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito del modello Sprar.

Nel corso della seduta sono emersi alcuni elementi riconosciuti anche dal sindaco Carlo Gandolfo come inequivocabilmente veri.

Vado a riassumerli.

Le persone accolte (cinque adulti e quattro minori) hanno tenuto un comportamento esemplare, sia all’interno delle abitazioni private sia nell’ambiente pubblico.

Il soggetto gestore, la cooperativa sociale Il Ce.sto, ha adempiuto a tutti obblighi contrattuali.

Il progetto, inoltre, non genera un centro di costo a carico dei contribuenti del Comune di Recco: nessuna somma di denaro risulta iscritta a bilancio con questa finalità.

E allora: perché il sindaco e l’amministrazione hanno inteso di non attribuire continuità a questa iniziativa dall’evidente significato valoriale, che ha prodotto risultati positivi, in totale assenza di controindicazioni?

Le parole di Carlo Gandolfo sono state queste: “La chiusura dello Sprar era inserita nel mio programma elettorale”.

Mi è parsa una motivazione del tutto inconsistente sul piano amministrativo, arida se riferita ai contenuti del progetto. Si tratta di una motivazione che finirà per sterilizzare le opportunità offerte dalla normativa vigente a favore di persone già esposte a gravi disagi e immani sofferenze.

La maggioranza è stata compatta nel respingere la mozione; nessuno dei consiglieri eletti nella lista di Carlo Gandolfo ha ritenuto di intervenire nella discussione, ignorando il reiterato invito rivolto a loro da Marcello Napoli.

Non ultimo, occorre dare evidenza a come il programma evocato da Carlo Gandolfo abbia registrato il consenso del 35% dei partecipanti al voto (la percentuale più bassa da quando è stata introdotta l’elezione diretta del sindaco).

Ne consegue che il 65% ha manifestato un’opinione differente.

Anche su questo, a mio modo di vedere, il sindaco in carica ha il dovere di misurare la sua capacità di ragionamento nonché una sensibilità democratica e istituzionale.