RASSEGNA STAMPA. Rapallo, ambulanza causa 11 incidenti

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: ambulanza perde gasolio e provoca 11 incidenti. Allerta rossa: solo a Carasco scuole aperte fino alle 11.30.

Sestri Levante: gestione piscina, il consorzio My Sport in pole. Sestri Levante: i cent’anni del Circolo Sabino. Casarza Ligure: la rabbia della Iml, domani corteo dei lavoratori. Lavagna: pass per disabili usati impropriamente. Lavagna: l’accademia del turismo vara i corsi aperti ai privati. Chiavari: park per disabili parzialmente gratuiti. Chiavari: siti della resistenza 25.000 per valorizzarli. Chiavari: il percorso dei tubi ostacolo al progetto depuratore. Chiavari: cronache da Arquata, il centro civico prende consistenza. Chiavari: i centri civici del Tigullio piacciono in Danimarca e Norvegia.

Rapallo: Carlo Bagnasco coordinatore regionale di Forza Italia. Rapallo: domani il Confuoco, bilancio di un anno. Portofino e Aveto parchi commissariati.

Camogli: arrivano 47.000 euro, la Coop pescatori produrrà pesce sott’olio. Recco: consiglio spaccato sullo Sprar (maggioranza compatta e opposizione unita). Recco: persiane crollate alle ex Maestre Pie. Recco: lungomare aperto alle auto, polemiche. Avegno e Camogli lavoreranno assieme sul progetto giovani.

