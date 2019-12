Come da tradizione si è svolto questa sera il consueto scambio di Auguri del Sestiere San Michele. Il presidente Adolfo Di Stefano ha augurato a tutti i massari e simpatizzanti un Buon Natale e felice anno nuovo, in particolare modo ha ringraziato gli amici del Moto Club per il loro prezioso contributo durante lo svolgimento delle feste di luglio e del santo patrono San Michele Arcangelo.