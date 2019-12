Rapallo: “Regione, male su servizi a cittadino, famiglie e bambini”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Partito democratico circolo Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Si conferma il trend negativo sui Servizi offerti ai cittadini e famiglie da parte della Regione.

Non sarà riconfermato il contributo per garantire la Guardia medica pediatrica nella nostra Rapallo, leggiamo su vari articoli stampa ( vedi Levante News, il Secolo XIX ecc.).

Proprio nella “Città dei bambini”, non si darà più un aiuto per garantire un Servizio Pediatrico e alle famiglie di questa importanza.

Non possiamo far altro, che prenderne atto e metterci a completa disposizione, come PD Rapallo, di coloro i quali vorranno contribuire alla risoluzione della criticità.

Vogliamo ricordare che parte delle risorse per tale importantissimo Servizio sono da parte dei medesimi cittadini e associazioni tramite donazioni e raccolte di beneficenza.

Ancora una volta non possiamo far altro che rammaricarci e rimboccarci le maniche per migliorare la situazione stagnante su vari fronti, con l’auspicio che nel 2020 le cose possano cambiare in meglio.