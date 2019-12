Rapallo: rapina aggravata, identificazione e denuncia

A Rapallo, i carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “rapina aggravata” un 48 enne genovese, abitante a Rapallo, e un 33 enne russo, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. I due, nei giorni scorsi, minacciavano un 54 enne di Montoggio, facendosi consegnare: il portafoglio con 100 euro all’interno, e un telefono cellulare, dandosi alla fuga. Immediate ricerche, permettevano di identificare i responsabili e recuperare la refurtiva che veniva sottoposta a sequestro.