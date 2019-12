Rapallo: i complimenti di Giacomo Raffo a Luca Marcato

Da Giacomo Raffo riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata a Luca Marcato

Caro Luca,

Ho appreso poche ora fa, della tua Nomina a coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Genova.

In questo periodo, il Presidente Silvio Berlusconi coadiuvato dal coordinatore Nazionale dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti ci sta dimostrando quanto sia importante ripartire dai Giovani che rappresentano non solo la futura classe dirigente di Forza Italia ma rappresentano anche il futuro del Nostro Paese.

Da Giovane di Forza Italia ma prima di tutto da amico, non posso che essere soddisfatto della tua Nomina e spero di poter iniziare a lavorare al più presto al tuo fianco.

Ancora auguri Luca!