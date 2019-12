Rapallo: “Guardia medica pediatrica, un vergognoso no”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Non ci stupisce il voto contrario della Regione Liguria alla guardia medica pediatrica, non ci hanno stupito le promesse disattese in campagna elettorale di tutti i pretendenti alla carica di Sindaco. Ci stupiscono i consensi che continuano a mantenere nonostante queste scelte antipopolari, queste scelte contro le famiglie e i volontari.

Oggi con questa opzione di chiusura, alla guardia medica pediatrica non restano che le donazioni private per poter provare a sopravvivere. Se nelle vacanze di Natale i vostri bambini si ammaleranno ricordate chi avete votato nei vostri comuni. Meglio fuori dalle istituzioni, che complici di questa vergogna.