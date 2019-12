Rapallo: 50 abitanti isolati, ecco la frana di Chiniero (2)

E’ una frana davvero importante quella che nel tardo pomeriggio ha bloccato la strada che collega Rapallo alla frazione di Chiniero: Sono una cinquantina gli abitanti isolati. Tra poco la ditta incaricata arriverà sul posto per sgomberare il materiale che sulla carreggiata, ma il problema sarà mettere in sicurezza il versante a monte.

Un’altra frana si è verificata in via San Tommaso; partita da un terreno di proprietà di Autostrade; lo smottamento non implica particolari gravi problemi alla viabilità.