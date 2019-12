Lumarzo: frana sulla provinciale strada 19

Una frana di modesto volume si è verificata a Lumarzo lungo la strada provinciale numero 19. I tecnici della città metropolitana hanno ripristinato la viabilità. Il traffico, essendo la frana in rettilineo, è stato ripristinato a senso unico alternato a vista, ossia non regolato da semaforo, ma per diritto di precedenza indicato dalla segnaletica.

Franco Senarega, assessore alla Viabilità della Città metropolitana, spiega che alle 18 questa di Lumarzo è l’unica criticità sull’intera rete stradale della città metropolitana.