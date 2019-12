Lettere/ “Immigrati a Recco, un mutismo inspiegabile”

Da Francesco Dell’Accio riceviamo e pubblichiamo

La maggioranza che sostiene il sindaco Carlo Gandolfo ha votato per la cessazione del progetto Sprar. Conseguenza di questo atto: da Giugno le donne oggi ospitate con i loro figli, tutte rifugiate, dovranno trovare una sistemazione alternativa in altri comuni.

Il motivo di questa scelta non è dato saperlo. Il sindaco Gandolfo ha detto che è un atto di coerenza rispetto a quanto dichiarato nel programma elettorale, dove prometteva, nel paragrafo Sicurezza e legalità, “l’Interruzione dell’adesione allo Sprar e non adesione a nuovi progetti”. Non veniva detto quali fossero i problemi causati, quali le situazioni di pericolo, quali le minacce alla legalità che rendessero necessario questo provvedimento. E anche oggi il Sindaco non è stato in grado di citare alcuna denuncia, nessun intervento delle forze dell’ordine. Semplicemente perché queste persone non hanno mai e poi mai creato problemi

E allora, dato che questa decisione non deve risolvere nessuna situazione di disagio, nessun problema di sicurezza, è semplicemente una scelta ideologica.

Io non avevo nessun dubbio sull’esito della votazione. Quello che mi ha sconcertato è stato il comportamento dei dieci consiglieri di maggioranza che non hanno ritenuto importante intervenire nel dibattito per argomentare la loro decisione. Con i loro volti impassibili non hanno voluto impegnare neanche un minuto per provare a far capire alle persone vittime delle loro scelte, il perché di tutto ciò. Un silenzio arrogante, il silenzio di chi si sente esentato dal dover spiegare il perché dei suoi comportamenti. Muti e in fila dietro al loro sindaco. Uno schiaffo al ruolo del consigliere comunale che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini senza alcun obbligo di mandato. Un ridimensionamento del consiglio comunale svilito a teatrino. Purtroppo un indegno contributo all’idea sempre più diffusa dell’inutilità della politica

C’erano donne e bambini, che non sperando probabilmente più nulla, si aspettavano almeno di capire. Il mutismo che è stato assordante.