Lettere/ “Chiavari, il depuratore e gli errori”

Da Gianfranco Serravallo riceviamo e pubblichiamo

in queste settimane si è ricominciato a parlare del depuratore di vallata ed è sorprendente come politici navigati come l’ex Sindaco di Chiavari Levaggi si siano dimenticati di elementi di giudizio importanti sull’argomento.

Il ruolo importante di Iren sull’argomento non va dimenticato, considerato chi sta dietro a questo colosso delle utility e l’evidente interesse a realizzare un mega impianto di vallata preferibilmente a tecnologia tradizionale piuttosto che realizzare più impianti di dimensione ridotta utilizzando tecnologie meno impattanti.

È stato proprio Levaggi ad acconsentire alla realizzazione di un mega impianto di vallata addirittura collegato con Sestri Levante con un condotto sottomarino. Tutto questo nonostante Chiavari sia già servita da un depuratore funzionante e probabilmente aggiornabile per servire Chiavari e qualche comune limitrofo.

Ciononostante, si è offerto di realizzare l’impianto al Lido di Chiavari distruggendo una delle più belle aree marine di Chiavari senza parlare dei pericoli dovuti alla contigua presenza dell’Entella le cui piene ed esondazioni sono sotto gli occhi di tutti causate anche dal fatto che fino ad oggi nessuno ha preso il drastico provvedimento di eliminare la diga di sabbia alla foce.

Questa accondiscendenza ha fatto perdere a Levaggi le passate elezioni, fatto abbastanza sorprendente perché si trattava del secondo mandato e tutto sommato Levaggi non aveva governato male.

A mio parere la posizione più realistica è quella presa da Giorgio Canepa perché alla luce dei catastrofici avvenimenti dell’anno passato a Rapallo e Santa Margherita il posizionare il depuratore in colmata diventa molto problematica a meno di colossali e impegnative opere di protezione.