Lettere/ “Camogli: le vie preferite dai topi d’appartamento”

Da ormai diversi giorni il centro di Camogli è sotto assedio da parte di topi da appartamento.

Si sono verificati diversi furti in via S.Giovanni Bono, Via Bettolo, Via Lorenzo Bozzo, per il momento…..

Noi cittadini residenti ci sentiamo controllati nei nostri movimenti, indifesi ed impotenti, abbiamo paura di lasciare le nostre abitazioni incustodite, anche solo per il tempo che ci è necessario per fare la spesa……

Chiediamo di voler divulgare queste notizie sperando che le Autorità preposte ci leggano e possano meglio intervenire controllando il territorio per tutelare la nostra incolumità e quella delle nostre case.