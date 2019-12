Lavagna: “Pronto soccorso, tempi di attesa rispettati”

Dall’ufficio stampa della Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

In merito alle dichiarazioni, espresse con Comunicato Stampa dal Consigliere Tosi, fortemente lesive dell’operato dei professionisti del PS di Lavagna si precisa quanto segue:

Il paziente, a cui si riferisce il Consigliere Regionale, è giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna alle 16.07 di martedì 17 dicembre e, al triage, l’infermiere ha attribuito, opportunamente, sulla base delle condizioni cliniche, un codice di priorità giallo.

Alle 16.32, quindi dopo 25 minuti di attesa, il paziente è stato visitato (i tempi di attesa ministeriali prevedono la visita dei codici gialli entro 30 minuti dal triage); il medico di guardia ha predisposto gli opportuni accertamenti e la conseguente consulenza specialistica che ne ha consigliato il ricovero. L’intero iter diagnostico si è concluso in PS alle ore 18 dopo meno di due ore dall’arrivo in PS e nel pieno rispetto della normativa nazionale relativa ai tempi di attesa in base ai codici di accesso.

Non si comprende, e appare decisamente fuori luogo, la dichiarazione sull’omessa presentazione del Consigliere in quanto nulla sarebbe certamente cambiato se lo stesso avesse rilevato la propria identità, posto che si è trattato di un percorso strutturato di presa in carico eccellente, come sempre avviene all’interno della struttura per tutti i nostri assistiti.

Il paziente è rimasto in osservazione in letto-barella, in attesa della disponibilità del posto letto, che si è reso fruibile alle ore 21,36.

Durante l’attività di tutti i giorni ogni qual volta un paziente viene dimesso o ricoverato, la barella a lui assegnata viene preparata ex novo per accogliere un nuovo assistito: si rimuovono le lenzuola usate, si deterge il materassino con particolare attenzione alla disinfezione in caso di presenza di materiale biologico, in ultimo vengono messe lenzuola pulite prelevate dall’apposito armadio.

Questa attività è svolta con diligenza, sempre e sistematicamente, anche in caso di sovraffollamento.

La procedura di ASL 4 stabilisce inoltre che quotidianamente durante le prime ore del mattino , gli addetti della ditta esterna eseguano le pulizie sia dei locali che del mobilio e della struttura dei letti- barelle.

Il coordinatore compila dei report settimanali che assicurano il monitoraggio delle attività.

Tutti i pazienti con disabilità vengono assistiti, accuditi ed accompagnati per tutta la durata del loro percorso dal personale sanitario. Qualora dovessero rientrare al proprio domicilio viene assicurato loro il trasporto con ambulanza, se previsto.

Fa parte dell’esame clinico la valutazione del grado di autonomia dei pazienti e la modalità di trasporto viene sempre concordata con i familiari presenti, posto che, sono disponibili specifici percorsi privi di barriere architettoniche.

E’ costante l’impegno del personale del PS nel stabilire una comunicazione efficace con pazienti e parenti e se durante il periodo di permanenza in pronto soccorso emergono criticità, tutti sono molto disponibili al dialogo nell’ottica di una presa in carico globale dell’utente per cercare di soddisfare i loro bisogni.

Spiace constatare come l’impegno quotidiano e costante degli operatori del PS, che con competenza e professionalità si fanno carico di circa 60.000 accessi l’anno, particolarmente intensi proprio nel periodo invernale in relazione all’epidemia influenzale, alle festività di questo periodo e durante i mesi estivi per il grande afflusso di turisti, venga non apprezzato da figure istituzionali che anzi dovrebbero enfatizzarne l’impegno.

Seppur in assenza di oggettive constatazioni, si è provveduto a informare della segnalazione la ditta preposta ; si rileva, tuttavia che una tempestiva segnalazione agli operatori presenti, avrebbe rappresentato un concreto contributo al nostro operato, consentendo all’azienda di poter appurare eventuali inadempienze, senza strumentalizzazione alcuna.