A Lavagna, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, a seguito di ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità giudiziaria di Torino, ha tratto in arresto un catanese 61 anni, poiché deve scontare una pena detentiva di 9 mesi di reclusione, perché responsabile dei reati di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in concorso”, reati commessi a Torino, nel periodo tra Gennaio e Giugno 2016. Ristretto preso la propria abitazione agli arresti domiciliari.